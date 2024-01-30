"Sibergöz-20" operasyonunda 64 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişinin yakalandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
"Sibergöz-20" operasyonunda 64 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin düzenlenen "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişinin yakalandığını duyurdu.

Operasyona ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon, Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE HAKSIZ KAZANÇ

Operasyonda yakalanan 64 şüphelinin, "araç kiralama ve sigorta" firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları belirlendi. "Sibergöz-20" operasyonunda birçok ruhsatsız tabancaya, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyale de el konuldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaysa, "Sanal devriyelerin, nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğunu, onlara göz açtırmayacaklarını" ifade etti.

Etiketler
Operasyon Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı
İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi aranıyor 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi aranıyor
Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın
Motorin ve benzine dev zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli! Motorin ve benzine dev zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli!
ÇOK OKUNANLAR
Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti! Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti!
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!
2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar 2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar
Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar şiddetini artıracak, tedbirinizi alın! Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar şiddetini artıracak, tedbirinizi alın!