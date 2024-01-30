"Sibergöz-20" operasyonunda 64 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin düzenlenen "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişinin yakalandığını duyurdu.

Operasyona ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon, Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE HAKSIZ KAZANÇ

Operasyonda yakalanan 64 şüphelinin, "araç kiralama ve sigorta" firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları belirlendi. "Sibergöz-20" operasyonunda birçok ruhsatsız tabancaya, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyale de el konuldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaysa, "Sanal devriyelerin, nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğunu, onlara göz açtırmayacaklarını" ifade etti.