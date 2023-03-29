SGK'dan EYT kararı: Çalışanlara 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai...

SGK'dan EYT kararı: Çalışanlara 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. Bu çerçevede EYT işlemlerinin hızlandırılmasını adına SGK çalışanlara aylık 3 ay boyunca fazla mesai verilecek. Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak. SGK çalışanları aylık 3 bin lira fazla mesai alırken bu rakam 6 bin liranın üzerine çıkacak.

 

Kaynak: İHA

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