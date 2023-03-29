İsias Otel'in inşaatının denetleme görevlisi tutuklandı

Adıyaman’da yıkılan İsias Otel'in inşaatının fenni mesulü (denetleme görevlisi) tutuklandı. Otelde, 65 kişi hayatını kaybetti.

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İsias Otel'in inşaatının denetleme görevlisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının fenni mesulü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin fenni mesulü inşaat mühendisi olan Halil Bağcı'yı kent merkezinde gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bağcı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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