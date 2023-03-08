SGK müdüründen EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra başvurular başladı. EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek ve yeni düzelemeye göre yaş sınırı olmaksızın diğer şartları taşıyanlar, emekli veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaklar.

Emeklilik şartlarını taşıyanların e-Devlet üzerinden veya il veya ilçelerde SGK üzerinden başvuruda bulunabileceklerini anlatan Alaşehir Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Dilek Demir, "8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girişi olan vatandaşlarımız yaş sınırı olmaksızın, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar emeklilik aylığı için başvuruda bulunabilecekler. Vatandaşlarımız başvurularını günün her saatinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Vatandaşlarımızın kurumlar önünde kuyruk oluşturmalarına gerek yok. Kurumlarımızda da hizmet veriyoruz ama, günün erken saatlerinde kurumlar önünde sıraya girmelerine gerek yok. Biz zaten e-Devlet üzerinden gelen başvuruları kısa sürede sonuçlandırıyoruz. Kurumumuz e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi ve Çalışma Hayatım başlıklarında, ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde emeklilik şartları açıklanmaktadır. Vatandaşlarımız bu bilgilerden faydalanabilirler" dedi.

Kaynak: İHA