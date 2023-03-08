Sezen Aksu, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

6 Şubat'da meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışırken ünlü isimler de afet bölgesindekilere destek olmak için kolları sıvadı. Depremin olduğu ilk günden bu yana yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Sezen Aksu, afet bölgesine giderek depremzedelere moral verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sezen Aksu, dün akşam saatlerinde Hatay'a gitti. Görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kentleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.

Aksu'nun görevliler ve depremzedelerle sohbet ettiği anlar sosyal medyaya düştü.