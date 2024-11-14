Seyyar Botoks Aracıyla Yakalanmıştı! Suç Kaydı Kabarık Çıktı
Antalya’da VIP aracında seyyar olarak estetik işlemleri yapan, kendini doktor olarak tanıtan Raşit G. adliyeye sevk edildi. VIP aracında yapılan işlemlerin kurulan bir internet sitesinden de paylaşıldığı ortaya çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Raşit G. isimli şahıs, VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME BULUNDU
Kendisini doktor olarak tanıtan şahsın aracında yapılan aramada değerinin 2 milyon 500 TL olduğu tahmin edilen, kayıt dışı kaçak tıbbi cihazlar ve botoks ilacı bulunmuştu. Gözaltına alınan Raşit G. adliyeye sevk edildi.
YARALAMADAN SUÇ KAYDI ÇIKTI
Öte yandan Raşit G.’nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu da belirlendi.
Kaynak: İHA