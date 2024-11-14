Seyyar Botoks Aracıyla Yakalanmıştı! Suç Kaydı Kabarık Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Raşit G. isimli şahıs, VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME BULUNDU

Kendisini doktor olarak tanıtan şahsın aracında yapılan aramada değerinin 2 milyon 500 TL olduğu tahmin edilen, kayıt dışı kaçak tıbbi cihazlar ve botoks ilacı bulunmuştu. Gözaltına alınan Raşit G. adliyeye sevk edildi.

YARALAMADAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan Raşit G.’nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu da belirlendi.

Kaynak: İHA