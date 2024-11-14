Seyyar Botoks Aracıyla Yakalanmıştı! Suç Kaydı Kabarık Çıktı

Antalya’da VIP aracında seyyar olarak estetik işlemleri yapan, kendini doktor olarak tanıtan Raşit G. adliyeye sevk edildi. VIP aracında yapılan işlemlerin kurulan bir internet sitesinden de paylaşıldığı ortaya çıktı.

Seyyar Botoks Aracıyla Yakalanmıştı! Suç Kaydı Kabarık Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Raşit G. isimli şahıs, VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Seyyar Botoks Aracıyla Yakalanmıştı! Suç Kaydı Kabarık Çıktı - Resim : 1

2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME BULUNDU

Kendisini doktor olarak tanıtan şahsın aracında yapılan aramada değerinin 2 milyon 500 TL olduğu tahmin edilen, kayıt dışı kaçak tıbbi cihazlar ve botoks ilacı bulunmuştu. Gözaltına alınan Raşit G. adliyeye sevk edildi.

Seyyar Botoks Aracıyla Yakalanmıştı! Suç Kaydı Kabarık Çıktı - Resim : 2

YARALAMADAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan Raşit G.’nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu da belirlendi.

Seyyar Botoks Aracıyla Yakalanmıştı! Suç Kaydı Kabarık Çıktı - Resim : 3

Kaynak: İHA

MSB'den Yanıt Geldi: Suriye'nin Kuzeyine Kara Harekatı Olacak mı? Suriye'nin Kuzeyine Kara Harekatı Olacak mı?
Doğanın Şeker İlacı Olarak Biliniyor: Tüketildiği Anda Kan Şekerini Dibe Çekiyor Doğanın Şeker İlacı Olarak Biliniyor: Tüketildiği Anda Kan Şekerini Dibe Çekiyor
Fabrikayı Basıp İşçileri Rehin Almıştı: Bomba Düzenekli Kabusta Saldırgan İçin Karar Bomba Düzenekli Kabusta Saldırgan İçin Karar
Duvar Köşelerindeki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor: Sadece 1 Kaşık Yetiyor Duvar Köşelerindeki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor: Sadece 1 Kaşık Yetiyor