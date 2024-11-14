MSB'den Yanıt Geldi: Suriye'nin Kuzeyine Kara Harekatı Olacak mı?

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Sözlerine, vefatının 86’ncı yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan Aktürk, "Öncelikle, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle, Anıtkabir’e akın eden ve yeni ziyaret rekorunu kıran 1 milyon 92 bin 365 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Aktürk, Deniz Harp Okulu'nun 251’inci, Deniz Astsubay Okullarının 134’üncü kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

'ZAMANI GELİNCE GEREKEN YAPILIR'

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Güney sınırlarımızla ilgili açığı kapatacağız" şeklindeki sözlerinden sonra Suriye’nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon/harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin güvenliği ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız."

Kaynak: ANKA