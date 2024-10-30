Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Küle Döndü

Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Yolcular tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Küle Döndü

Altınova Mahallesi yakınlarında Malkara yolunda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı. Eskişehir'de seyahate başlayan yolcuların Çanakkale üzerinden İstanbul'a doğru gittiği otobüste, bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna çekip durdurdu.

Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Küle Döndü - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yolcular başka bir otobüsle yola devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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