Şemsiyelerinizi Unutmayın! Meteoroloji Uyardı; Kuvvetli Sağanak Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Aydın, Sinop, Artvin, Trabzon ve Rize'de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, bugün akşam saatlerinde Tekirdağ ile yarın (Perşembe) Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) Aydın'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Yarın(Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık