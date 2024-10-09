Şırnak'ta Yatılı Kur’an Kursundan Çıktıktan Sonra Kayboldular; 2 Çocuktan Günlerdir Haber Alınamıyor!

Şırnak'ta 15 yaşındaki Enes Düzgün ile 14 yaşındaki Enes Arız'dan önceki gün kaldıkları yatılı Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Şırnak'ta Yatılı Kur’an Kursundan Çıktıktan Sonra Kayboldular; 2 Çocuktan Günlerdir Haber Alınamıyor!

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde iki çocuk kaldıkları yatılı Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kayboldu.

Edinilen bilgiye göre; Enes Düzgün ile Enes Arız isimli çocuklar, 7 Ekim’de ilçe merkezinde yatılı kaldıkları Kur’an kursundan çantalarını alarak ayrıldı. Çocuklar geri dönmeyince, kurs yönetimi ailelere haber verdi.

Ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, çocukların bulunması için çalışma başlattı. Aileleri, çocukları görenlerin veya yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimine haber vermesini istedi.

Kaynak: DHA

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