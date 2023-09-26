Selçuk Kozağaçlı'ya 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat

Altı yıla yakın süredir cezaevinde tutuklu bulunan avukat Selçuk Kozağaçlı, 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılandığı başka bir davadan beraat etti.

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Selçuk Kozağaçlı'ya 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat

Altı yıla yakın süredir tutuklu olan ve başka bir davada da ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla yargılanan avukat Selçuk Kozağaçlı’nın delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Kozağaçlı, ünlü oyuncuların da kadrosunda olduğu, kentsel dönüşümü konu edinen “Mahalle” filminin senaryosunu yazdığı gerekçesiyle yargılandı.

MLSA’nın aktardığına göre, esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın suçu işlediğine yeterli delil olmadığı için delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini talep etti.

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Selçuk Kozağaçlı, ceza yargılaması yürütmek için dosyada yeterli delil bulunmadığını, bu yönden, savcının görüşüne katıldığını söyledi.

Davaya konu olan filmin gösterilemediği için ispatlanamadığını, kendisinin senaryosunu yazdığına dair de bir kanıt olmadığını söyleyen Kozağaçlı, aksi durumda dahi dava açılmaması gerektiğini belirtti.

Kendisinin yazdığı iddia edilen senaryonun da dosyaya bir türlü eklenmediğini söyleyen Kozağaçlı, beraatini talep etti. Savunma avukatları da savcının görüşüne katılarak, beraat talep etti.


Mahkeme, Kozağaçlı’nın beraatine karar verdi.

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