Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis istendi.

Selahattin Demirtaş Hakkında 7 Yıla Kadar Hapis İstemi
Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 9 yılı aşkın süredir tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'de yargılandığı davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Demirtaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapsi istendi.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Demirtaş katılmadı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Hakim, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle açılan 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hakim, beyanların alınmasının ardından sanığın mevcut halinin devamına ve sonraki celseye katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar verip duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

Kaynak: AA

