Sedat Peker’e açılan davanın ilk duruşması görüldü

Sedat Peker hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik “iftira, hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

T24'ten Asuman Araca'nın haberine göre, duruşmaya, Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca ile Peker’in avukatı Ersan Barkın katıldı.

Söz alan Peker’in avukatı Barkın, müvekkili hakkında iftira suçunun oluşabilmesi için dile getirdiği iddiaların gerçek olmadığının tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Barkın, bu kapsamda müvekkilinin iddialarında geçen Sezgin Baran Korkmaz’ın 4 Aralık 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na girip girmediği ve Peker’e koruma tahsis edilip edilmediğinin İçişleri Bakanlığı'ndan sorulmasını talep etti. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan da Sezgin Baran Korkmaz adına sahte fatura düzenleme konusunda inceleme yapılıp yapılmadığının sorulmasını isteyen avukat Barkın, Bataklık soruşturmasında tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan Nevzat Kaya ve Yeniköy Motors soruşturması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bilgi talep edilmesini istedi. Avukat Barkın ayrıca iddialarda ismi geçen Mübariz Mansimov’un da duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca ise davaya katılma talebinde bulunduklarını kaydetti. Beyanların ardından mahkeme hakimi, avukat Kızılca’nın katılma talebini kabul ederken, Barkın’ın taleplerinin ise, Peker’in ifadesinin alınması sonrasında değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, 8 Haziran 2021'de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Sezgin Baran Korkmaz'la ayın 4'ünde İçişleri Bakanlığı'nda görüştün mü? Resul Hor telefon açıp onu çağırdı mı? Ayın 5'inde bu adam yurt dışına neden kaçtı?” demişti.