Seçim günü Erdoğan'a övgüler dizdiği şiiri paylaştı, Savunma Sanayi Başkanı olarak atandı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı görevindeyken Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözlerle bir şiir yazdığı ortaya çıktı. Görgün, yazdığı şiiri 28 Mayıs'ta yapılan seçim günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgün'ün yazıp paylaştığı şiir şöyle:

“Bir adam ki uykuya hasret / Bir adam ki vatana sevdalı / Bir adam ki millete aşık / Bir adam ki dünyaya bedel / Bir adam ki gençlere ilham / Bir adam ki mazlumlara umut / Bir adam ki bir üzülür milyonlar üzülür / Bir adam ki bir sevinir milyonlar sevinir.”

Haluk Görgün, şiirinin sonuna ise “Öyle bir adamın hikayesi ki anlatan için bir ders, anlayabilen için binbir ders içerir. Hikayen hikayemiz olsun büyük lider” yorumunu yaptı.

Görgün, 2017'de ilk kez yönetim kurulu üyesi olduğu ASELSAN'da 2018'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi 5 yıl yürüten Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanlığı'na atandı.