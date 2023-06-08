Seçim günü Erdoğan'a övgüler dizdiği şiiri paylaştı, Savunma Sanayi Başkanı olarak atandı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı görevindeyken Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizen şiirler yazdığı ve bunları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Seçim günü Erdoğan'a övgüler dizdiği şiiri paylaştı, Savunma Sanayi Başkanı olarak atandı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı görevindeyken Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözlerle bir şiir yazdığı ortaya çıktı. Görgün, yazdığı şiiri 28 Mayıs'ta yapılan seçim günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgün'ün yazıp paylaştığı şiir şöyle:

“Bir adam ki uykuya hasret / Bir adam ki vatana sevdalı / Bir adam ki millete aşık / Bir adam ki dünyaya bedel / Bir adam ki gençlere ilham / Bir adam ki mazlumlara umut / Bir adam ki bir üzülür milyonlar üzülür / Bir adam ki bir sevinir milyonlar sevinir.”

Seçim günü Erdoğan'a övgüler dizdiği şiiri paylaştı, Savunma Sanayi Başkanı olarak atandı - Resim : 1

Haluk Görgün, şiirinin sonuna ise “Öyle bir adamın hikayesi ki anlatan için bir ders, anlayabilen için binbir ders içerir. Hikayen hikayemiz olsun büyük lider” yorumunu yaptı. 

Seçim günü Erdoğan'a övgüler dizdiği şiiri paylaştı, Savunma Sanayi Başkanı olarak atandı - Resim : 2

Görgün, 2017'de ilk kez yönetim kurulu üyesi olduğu ASELSAN'da 2018'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi 5 yıl yürüten Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanlığı'na atandı.

Dev bütçe çöpe gitti: Kanal D sevilen diziye final kararı verdi Dev bütçe çöpe gitti: Kanal D sevilen diziye final kararı verdi
Bursa'da palet fabrikasında yangın: Dumanlar her yeri kapladı Bursa'da palet fabrikasında yangın: Dumanlar her yeri kapladı
Yeni dönemin ilk MGK'sı bugün: İşte masadaki dört kritik konu Yeni dönemin ilk MGK'sı bugün: İşte masadaki dört kritik konu
Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor Et haşlama yaparken tencereye kesinlikle eklemelisiniz: Yemeği daha lezzetli yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor? Tüm dünyayı alarma geçiren haber: Baba Vanga'nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Uzmanlardan rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın için uyarı geldi! "Sakın bunu yapmayın" Uzmanlardan rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın için uyarı geldi!
Asgari ücrette şartlar değişti: İşte masadaki son rakam Asgari ücrette şartlar değişti: İşte masadaki son rakam
'Hepimiz Mehmet Şimşek'e yardım etmeliyiz' diyen Özgür Demirtaş'a tepki yağdı: 'Beşli çete yardım etsin' 'Hepimiz Mehmet Şimşek'e yardım etmeliyiz' diyen Özgür Demirtaş'a tepki yağdı
Hafta sonuna hazırlık yapanlar dikkat: Üç büyük kent dahil birçok kenti sağanak vuracak! Hafta sonuna hazırlık yapanlar dikkat: Üç büyük kent dahil birçok kenti sağanak vuracak!