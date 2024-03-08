Seçil Erzan hakim karşısında: Muslera ifade vermek üzere adliyeye geldi

Seçil Erzan dahil 7 kişinin yargılandığı 'Fon vurgunu' davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Galatasaray kalecisi Muslera, “müşteki” sıfatıyla dinlenilmek için adliyeye geldi.

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Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu, spor dünyasından birçok kişiyi dolandırdığı olay gündemdeki yerini koruyor.

'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi istenen Erzan, 12 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Davada Erzan dışında 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen 6 şüpheli de yargılanıyor.

MUSLERA ADLİYEYE GELDİ

8 Mart'a ertelenen duruşma bugün görülecek.

AA'nın aktardığına göre, Galatasaray kalecisi Muslera, içinde Erzan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen davada “müşteki” sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Öte yandan Arda Turan'da duruşma salonuna katıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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