Sayıştay Raporunda Yine Dernek ve Vakıf Vurgusu: Bütçeden Alınan Yardımlar Ne Oldu?

RIFAT KIRCI

Sayıştay 2023 faaliyet raporunu kamuoyuna duyurdu. Raporda kamu kurumlarında birçok usulsüzlüğe yer verilirken dikkat çeken detaylardan birisi ise dernek ve vakıflara yönelik oldu. Dernek ve vakıflar, tarikat ilişkileri, yüksek mali yapıları ve kamudan aldıkları yardımlarla sık sık gündem olurken Sayıştay bu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilerin gizlendiğini belirtti.

BU YIL DA BİLGİ YOK

Dernek ve vakıfların faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılmadığına ilişkin 3 yıldır uyarı yapıldığı aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerekmektedir. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında eleştiri konusu edilmesine rağmen 2023 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nda da bu kapsamda yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeksizin sadece yardım yapan idarelerin açıklandığı görülmüştür. Sorumluluk, mali saydamlık ve tam açıklama ilkelerinin yerine getirilmesi açısından faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.”

4 MİLYAR LİRA DESTEK

Dernek ve vakıflar 2020-2023 yıllarında kamu bütçesinden 4 milyar liranın üzerinde destek aldı. Buna karşın iktidar kamu bütçesinden yardım yapılan dernek ve vakıfların isimlerini açıklamıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem