Böylesi Görülmedi... Canlı Yayında Beddua Eden Kadın, Terk Eden Eşinin Sonu Oldu

Esra Erol'a katılan Betül isimli kadın geçtiğimiz yıl,11 yıllık eşinin kendisini aldattığını söylemiş ve kocası Veysel de programa katılmıştı. Veysel'in birlikte olduğu kadından çocuğunun olduğu öğrenilince ise boşanmışlardı.

Canlı yayında Betül, Veysel için "Gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar. Hakkımı helal etmiyorum. Yüce Rabbim derse ki 'Bir daha yüzünü görmeyeceksin, hakkını helal et', derim ki 'Görmeyeyim, defolup gitsin, hakkım helal olsun" ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜ BULUNDU

Esra Erol, Veysel'in Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı. Ölüm nedeninin henüz bilinmediğini söyleyen Erol, geçmişte yaşananları hatırlatarak şunları söyledi:

"Betül aşkından ölüyordu, Özge de 'Ben yuva kuracağım sen boşanmadığın için kuramıyorum' demişti. Defalarca birbirlerini darp ettiler. Bu ilişki içerisinde yasaklı madde konusu da vardı. Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" dedi.

'BEDDUAM TUTTU AMA...'

Yayına bağlanan Betül, Veysel'in amcasının oğlunun "Senin bedduan tuttu öldü" dediğini söyledi. Betül, kendisinin suçlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu sabah amcasının oğlu beni aradı. 'Bedduaların tuttu, için rahat olsun' dedi. Şok oldum. Beddua ettim tamam ama sonra ben de üzüldüm. Sonuçta çocuğumun babası. Ne olmuş ne bitmiş bilmiyorum."