Sattığı Motosiklete Son Kez Bindi, Kazada Can Verdi

Antalya Elmalı'da motosiklet ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünün, kazadan bir gün önce motosikletini sattığı öğrenildi.

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Sattığı Motosiklete Son Kez Bindi, Kazada Can Verdi

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Bayralar Mahallesi yolu üzerinde öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Aytaç Özen'in kullandığı 07 BIF 075 plakalı motosiklet ile Hüseyin Sarıca yönetimindeki 07 Z 5826 kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ile kamyonet alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sattığı Motosiklete Son Kez Bindi, Kazada Can Verdi - Resim : 1

Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Solmaz ile motosiklet sürücüsü Aytaç Özen yaşamını yitirdi. Yaralanan Hüseyin Sarıca ise Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri, morga götürüldü.

Öte yandan, Aytaç Özen'in motosikletini sattığı, bir gün sonra ise devir edeceği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sattığı Motosiklete Son Kez Bindi, Kazada Can Verdi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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