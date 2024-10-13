'Yan Bakma' Tartışmasında Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki grup arasında çıkan 'yan bakma' tartışması sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki H.K. son yolculuğuna uğurlandı.

'Yan Bakma' Tartışmasında Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden H.K.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından H.K.; Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına H.K.'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.'yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

'Yan Bakma' Tartışmasında Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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