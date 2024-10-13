Polisi 7 Kez Bıçaklayan Şahıs da Suç Makinesi Çıktı: İşte Şoke Eden Sicili

Türkiye’de artan şiddet olaylarıyla ‘cezasızlık’ tartışmaları gündeme gelirken, Konya’da bir polis memurunu 7 bıçak darbesiyle yaralayan saldırganın da suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Daha önce 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan şahsın, 33 de suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şeyda polisin hayatını kaybettiği çatışmayla gündeme gelen cezasızlık, Türkiye’nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı hayattan koparan suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Dün İstanbul’da bir polis memuru daha İstanbul’un en işlek bölgesi olan İstiklal Caddesi’nde bıçaklı saldırıya uğramış ve şüphelinin, uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan birçok suç kaydı olduğu tespit edilmişti.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda da, son bir yılda karıştığı suçlardan dolayı 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan ve 33 suç kaydı bulunan Emre Köroğlu isimli suç makinesi, polis memuru Mustafa Topuz'u sırtından 7 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Polis memuru Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise başka bir ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Topuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ERDOĞAN CEZA İNFAZ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, çok sayıda suç kaydı olan kişilerin bu eğilimlerinin yargılama safhasında görülebilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacaklarının mesajını vermiş ve “İlk derece mahkemesi, istinaf, Yargıtay derken bir cezanın kesinleşmesi 5 hatta 7 yıla kadar uzayabiliyor. Bu süreçte suçlu kişi, yeni işlediği cürümlerde herhangi bir sabıka kaydı olmadığı için tutuklama olmadan yargılanabiliyor. Özellikle suçu geçim kaynağı haline getirenler ile suçta kibirlenenlerin, sistemin bu yönünü istismar ettiklerini görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan sözlerinin devamında ise şunları söylemişti:

"Gereken kanuni düzenlemeleri yaparak, mesela 5 suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden, yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak, tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak."

NE OLMUŞTU?

Selçuklu Mahallesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak’ta 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, bir kişinin sinir krize geçirdiği ihbarı geldi. Bunun üzerine adrese polis, eşliğinde sağlık görevlisi sevk ekildi. Ekipler evin önünde kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu, elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda polis memuru Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Başka bir polis memuru tarafından sırtından vurulan saldırgan, hafif yaralandı.

Kaynak: DHA