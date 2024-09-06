Sarıyer'de Otel İnşaatında Yangın



📌 İşçiler İskeleden Atlayarak Kurtuldu — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 6, 2024

İstanbul Sarıyer'de otel inşaatında yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Yangın sırasında inşaat işçilerinin iskelelerden atlayarak binayı terk ettiği görüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameraların yansıdı.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Tarabya Bayırı Caddesi üzerindeki otel inşaatının dış cephesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında inşaat işçileri, iskelelerden atlayarak kendi imkanlarıyla binayı terk etti.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, inşaat işçilerinin yangın sırasında, iskeleden balkona, balkondan tekrar iskeleye atlayarak binayı terk ettikleri görüldü.

Kaynak: DHA