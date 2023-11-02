Saray'a personel dayanmıyor: Sayısı iki kat arttı... Bütçeye yükü devasa
Başkanlık sistemine geçiş Saray'ın personel sayısını katladı. 2017'de bin 266 olan personel sayısı 2023 yılında 2 bin 594'e fırladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından Saray’ın personel sayısı katlandı.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1328 yeni personel istihdam edilirken, bu rakamlarla birlikte 2017 yılında 1266 olan Cumhurbaşkanlığı personeli sayısı, 2023 Haziran sonu itibarıyla 2 bin 594’e yükseldi.
Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2023 itibarıyla 2 bin 594’e dayanan Cumhurbaşkanlığı personelinin 2 bin 451’inin memur, 143’ünün ise sözleşmeli olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı personeli için teklif edilen ve öngörülen bütçe de dikkat çekti. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı personel gideri için 2 milyar 225 milyon 960 bin lira ödenek ayrılırken 2025 ve 2026 yıllarında ayrılması planlanan personel gideri sırasıyla 2 milyar 470 milyon 863 bin lira ve 2 milyar 717 milyon 988 bin lira olarak kaydedildi.
6 YILDA 2'YE KATLANDI
Cumhurbaşkanlığı personel sayısında 2017-2023 döneminde yaşanan artış yıllara göre şöyle sıralandı:
2017: 1.266
2018: 2.374
2019: 2.687
2020: 2.505
2021: 2.508
2022: 2.550
2023: 2.594