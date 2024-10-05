Şarampole Devrilen Aracın İçinden Çocuklar Çıktı! 2 Ölü, 4 Yaralı

Çankırı'da, içerisinde 6 çocuğun bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 çocuk yaşamını yitirirken, 4 çocuk da yaralandı.

4 Ekim Cuma akşamı saat 21.30 sıralarında Kurşunlu ilçesi Büyük Göl yolu mevkisinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan O.A. (17) ve S.G.'nin (14) yaşamını yitirdiği, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y (14) ve M.R.B.'nin (13) ise yaralandığı belirlendi.

Yaralı 4 çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O.A. ve S.G.'nin cesetleri ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA