Şap aşısı nedeniyle meydana geldiği iddia edilen hayvan ölümleri Meclis gündeminde: Soruşturma başlatıldı mı?

CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal şap aşısı nedeniyle yaşandığı iddia edilen hayvan ölümlerini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu.

Sarıbal Meclis’e verdiği önergesinde “Kahramanmaraş, Afşin ilçesi Deveboynu mahallesinde 6 Şubat 2024 tarihinde İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen ekiplerce burada bulunan bir besi çiftliğinde rutin şap aşısının uygulanmış, ertesi gün ise hayvanlar hızla ölmeye başlamıştır. Besicilerin ifadelerine göre, kesim için beklemekte olan ve bu nedenle de aşı yapılmayan hayvanlara ise herhangi bir şey olmamış, toplamda 56 hayvan kaybedilmiştir. Besicilerin İlçe Tarım’a müracaatları neticesinde ölen hayvanlar ve ahırdan alınan numunelerden çıkan sonuç ise ölüm nedenini “belirsiz” olarak ortaya koymuştur” dedi.

"AŞILARI YAPAN KİŞİLER VE KURUM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?"

Sarıbal, bu ifadelerinin ardından Tarım Bakanı Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle şu 8 soruyu sıraladı:

1. İlgili çiftlikte yaşananlar Bakanlığınızın mesul birimlerine intikal etmiş midir?

2. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün uyguladığı aşılar neticesinde yaşanmış, özellikle de “Baskın Aşılama Programı” olan 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri içinde başka hayvan ölümleri söz konusu mudur? Öyle ise hangi il/ilçelerde toplam kaç hayvan söz konusudur?

3. İlçe Tarım’ın uyguladığı aşıların stoku incelenmiş midir? İncelendiyse bulgular ne olmuştur?

4. Adana’dan gelen ekiplerce, ölen hayvanlardan alınan numunelerde “ölüm nedeni belirsiz” sonucuna erişilmişse de, aşı uygulanmayan hayvanların ölmemiş olması durumu şüpheli hale getirmiştir. Bu bakımdan, bu aşılama dönemine özel herhangi bir inceleme, teftiş, denetim ya uygulama söz konusu mudur?

5. Adı geçen çiftlikte yaşanan hayvan kaybı ile ilgili besicilerin mağduriyeti bakımından Bakanlığınızın bir tasarrufu söz konusu mudur?

6. Bahse konu aşıları yapan kişiler ve kuruma ilişkin bir inceleme başlatılmış mıdır?

7. Aşı kaynaklı hayvan ölümlerinin bir istatistiği söz konusu mudur? Yıllara ve aşı periyotlarına göre ne kadar hayvan kaybı yaşanmaktadır?

8. Aşı kaynakları hayvan kayıplarında izlenen standart bir prosedür ya da bununla ilgili bir birim var mıdır?