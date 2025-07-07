Şanlıurfa’da Üzerinden 20 Bin Lira Çıkan Dilenci Sınır Dışı Edildi
Şanlıurfa'da dilencilik yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi, yapılan üst aramasında 20 bin TL bulunmasının ardından sınır dışı edildi.
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin şehir genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, sokakta dilendiği belirlenen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.
Zabıta Karakolu’na götürülen kişinin üst aramasında 20 bin Türk Lirası bulundu. Hazırlanan tutanakla paraya el konulurken, şahıs işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi’ne teslim edilerek Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
Yetkililer, dilencilik yapan yabancı uyruklulara yönelik denetimlerin süreceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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