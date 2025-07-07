Aydın'da Yangın Paniği! Kısa Sürede Söndürüldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'da Yangın Paniği! Kısa Sürede Söndürüldü
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın Yazıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Bozdoğan Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Makilik ve zirai alanda etkili olan ve kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel’de yangın bölgesine gelerek devam eden çalışmaları yakından takip etti.

Kaynak: AA

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