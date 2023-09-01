Şanlıurfa'da el bombasıyla tehdit!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti. Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kişinin evinde iki el bombası ele geçirdi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.
Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu.
İKİ EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ
Polis R.Ş’nin kaldığı adreste yaptığı aramada iki el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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