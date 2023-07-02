Şanlıurfa'da Atatürk büstüne çıkan şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

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Şanlıurfa'da Atatürk büstüne çıkan şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

"PROVOKATİF EYLEMLERE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu 13 yaşındaki çocuk M.E'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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