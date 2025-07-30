Şanlıurfa'da Acil Serviste Dehşet: Doktor ve Güvenlik Görevlisine Saldırı

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Dehşet veren olay Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. H.G. isimli bir hasta, acil serviste görevli Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ile güvenlik görevlisi Harun Polat'a saldırdı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Yanında getirdiği bıçağı çıkartan şahıs, güvenlik görevlisini boğazından bıçakladıktan sonra doktoru da yaralandı. İlk müdahaleleri Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA-İHA