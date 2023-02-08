Sanatçı Karsu, gözyaşları içinde anlattı: Yalvarıyoruz yardım yollayın

Sanatçı Karsu, deprem sonrası memleketi Hatay'da ulaşamadığı aile üyelerinden, babaannesi ile amcasının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Sanatçı Karsu, gözyaşları içinde anlattı: Yalvarıyoruz yardım yollayın

Adını memleketi Hatay'ın Karsu köyünden alan sanatçı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Karsu bir gün önceki Instagram paylaşımlarında, Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı.

Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımında "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin." diyen Karsu, "Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hollanda hükümetine yalvarıyoruz yardım yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dua edin" dedi.

KARSU'NUN BABAANNESİ İLE AMCASINA ULAŞILDI

Sanatçı, kaleme aldığı "Karsu'nun Mutfağı" isimli kitabının 7 Mart'a kadar yapılacak tüm ön siparişlerinin gelirini de Türkiye'deki deprem mağdurlarına bağışlayacağını vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile katıldığı televizyon programından bir bölüm paylaşan Karsu, programda "Bütün ailem adına hepinize çok teşekkür ederim. Bölgedekilerin çok daha fazla yardıma ihtiyacı var. Sürekli mesajlar geliyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabındaki yardım çağrılarını sık sık güncelleyen sanatçı, dün akşam saatlerindeki paylaşımında babaannesi ile Fehmi amcasının bulunduğunu takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: AA

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