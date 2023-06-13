Samsun'u sel aldı: Okullar tatil edildi, hayat durdu

Samsun'da sabaha karşı sağanak etkili oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Samsun Merkezde okullar tatil edildi.

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Samsun'u sel aldı: Okullar tatil edildi, hayat durdu

Kentte sabaha karşı sağanak etkili oldu, birçok noktada su baskınları yaşandı. Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yollar, su ile kaplandı. Bölgede sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle dereler taştı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

OKULLARA ARA VERİLDİ

Samsun merkezde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

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