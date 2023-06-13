17 köpek ağaca asılı bulunmuştu: Belediyeden açıklama geldi

Hayvana işkence dur durak bilmiyor. Ankara'da 17 köpek ağaca asılı halde bulundu. köpeklerden 14'ü kurtarılırken 3'ü hayatını kaybetti.

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17 köpek ağaca asılı bulunmuştu: Belediyeden açıklama geldi

Ankara Keçiören Belediyesi, 17 köpeğin ağaca asılı halde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Ağaca asılarak eziyete maruz kalan can dostlarımız için yapabileceğimiz her ne olursa uzman kadromuzla yürekten desteğe hazırız. Bu elim olayı esefle kınadığımızı ve yakından takipçisi olacağız” denildi.

Açıklama şöyle:

“Ankara Yenimahalle'de 17 köpeğin canice ağaca asıldığı, bu canlardan 14’ünün kurtarıldığı 3'ünün ise maalesef yaşamını yitirdiği haberi bizleri derinden üzmüştür.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer başta olmak üzere belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve kroki çalışmaları neticesinde bu elim olayın Yenimahalle sınırları içinde yaşandığı tespit edilmiştir. Sanıyoruz ki, Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan açıklama, kendilerine yapılan yanlış bilgilendirme neticesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Keçiören Belediyesi olarak bizim için sınırların herhangi bir önemi yoktur. Önemli olan can dostlarımızın sağlığı ve güvenliğidir.

Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin en modern Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahip belediyesi olarak her yıl binlerce sokak hayvanını yaşatmak için besin, bakım ve tedavi hizmetlerini ücretsiz ve aralıksız sürdürmektedir.

Masum ve dilsiz canlarımız dün olduğu gibi bugün de bize emanettir. Belediyemizin tüm klinik ve rehabilitasyon merkezleri onların hizmetindedir. Ağaca asılarak eziyete maruz kalan can dostlarımız için yapabileceğimiz her ne olursa uzman kadromuzla yürekten desteğe hazırız.

Bu elim olayı esefle kınadığımızı ve yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla.”

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