Samsun’daki Uyuşturucu Operasyonunda 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

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Samsun’daki Uyuşturucu Operasyonunda 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 1’i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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