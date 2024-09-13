Samsun’daki Uyuşturucu Operasyonunda 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 1’i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA