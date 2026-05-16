Samsun'da Şafak Vakti Gizemli Olay! Gökyüzünden Evlerin Arasına Düştü, Mahalleli Sokağa Döküldü

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokaktan yükselen büyük bir gürültü mahalle sakinlerini ayaklandırdı. Evlerinin önüne çıkan vatandaşlar, parçalanmış bir hava aracıyla karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİNALARIN ÇATISI VE CAMLARI ZARAR GÖRDÜ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan sokakta inceleme yapan uzman ekipler, düşen cismin yaklaşık 1 metre kanat ve kuyruk uzunluğuna sahip bir insansız hava aracı (İHA) olduğunu tespit etti.

Hızla çakılan aracın yarattığı etki nedeniyle, sokağın iki yanında bulunan binaların çatı katlarında ve bazı dairelerin pencerelerinde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri olay anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma veya can kaybını önledi.

KİMİN VE NE AMAÇLA UÇURULDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Düşen hava aracının parçaları, detaylı kriminal ve teknik inceleme yapılmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, askeri ya da sivil bir drone modeline benzemeyen bu İHA'nın kime ait olduğunu belirlemek için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gizemli aracın kim tarafından, nereden havalandırıldığı ve ne amaçla uçurulduğu yönündeki çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: DHA