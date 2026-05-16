MİT, Türkiye'deki Casusluk Ağını Çökertti: İki Yabancı Servise Bilgi Sızdıran 7 Kişiye Kelepçe

MİT operasyonuyla Türkiye'de STK'lar, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri 2 farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı

MİT'in yürüttüğü çalışmalarda ajanlık ağının başında bulunan B.E. ve diğer şüphelilerin, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayıp, yabancı istihbarat servislerine aktardığı belirlendi.

B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları kayıt altına alındı.

MİT’in, uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleri ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ajanlık ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı.

Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 'casusluk' suçundan tutuklandı.

Operasyonla yabancı istihbarat servisinin Türkiye’deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedeflerinin de ortaya çıkarıldığı, yöntemlerinin detaylı şekilde analiz edildiği de belirtildi.

Kaynak: DHA

MİT casus
