Freni Patlayan Kum Yüklü Kamyon 7 Aracı Biçti: 2’si Ağır 6 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Vezir Hoca Bulvarı üzerinde seyir halinde olan H.M.G. yönetimindeki kum yüklü kamyon, yokuş aşağı indiği sırada fren arızası nedeniyle aniden kontrolden çıktı.

ARAÇLAR DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Tonlarca ağırlıktaki kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bulvarda seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobiller birbirine girerken, bazı araçlar demir yığınına döndü.

Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan ve ezilen yaralılar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu pencereler ve kapılar kesilerek dışarı çıkarıldı.

2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelerin acil servislerine sevk edildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından bulvar uzun süre trafiğe kapatılırken, kazaya neden olan kamyon sürücüsü H.M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA