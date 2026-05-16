Freni Patlayan Kum Yüklü Kamyon 7 Aracı Biçti: 2’si Ağır 6 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni arızalanan kum yüklü bir kamyon, bulvarda dehşet saçtı. Önüne katılan 7 araca çarparak durabilen kamyonun yol açtığı feci kazada 2’si ağır 6 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Vezir Hoca Bulvarı üzerinde seyir halinde olan H.M.G. yönetimindeki kum yüklü kamyon, yokuş aşağı indiği sırada fren arızası nedeniyle aniden kontrolden çıktı.

Freni Patlayan Kum Yüklü Kamyon 7 Aracı Biçti: 2’si Ağır 6 Yaralı - Resim : 1

ARAÇLAR DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Tonlarca ağırlıktaki kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bulvarda seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobiller birbirine girerken, bazı araçlar demir yığınına döndü.

Freni Patlayan Kum Yüklü Kamyon 7 Aracı Biçti: 2’si Ağır 6 Yaralı - Resim : 2

Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan ve ezilen yaralılar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu pencereler ve kapılar kesilerek dışarı çıkarıldı.

Freni Patlayan Kum Yüklü Kamyon 7 Aracı Biçti: 2’si Ağır 6 Yaralı - Resim : 3

2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelerin acil servislerine sevk edildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Freni Patlayan Kum Yüklü Kamyon 7 Aracı Biçti: 2’si Ağır 6 Yaralı - Resim : 4

Kazanın ardından bulvar uzun süre trafiğe kapatılırken, kazaya neden olan kamyon sürücüsü H.M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kahramanmaraş Trafik kazası
Son Güncelleme:
Kuş Çarpmasıyla Kopan Teller Binayı Yaktı, 2 Kadın Ölümden Döndü Kuş Çarpınca Kopan Teller Binayı Yaktı, 2 Kadın Ölümden Döndü
MİT, Türkiye'deki Casusluk Ağını Çökertti: İki Yabancı Servise Bilgi Sızdıran 7 Kişiye Kelepçe MİT, Türkiye'deki Casusluk Ağını Çökertti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia
Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde' Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde'
İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı
Ali Koç ve Rahmi Koç'un Bahçeli'ye Hediyesinin Değeri Şaşırttı: Tarihi Banknotun Sırrı Ortaya Çıktı Ali Koç ve Rahmi Koç'un Bahçeli'ye Hediyesinin Değeri Şaşırttı: Tarihi Banknotun Sırrı Ortaya Çıktı