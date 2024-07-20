Samsun'da Emekli Albay Evinde Ölü Bulundu

Samsun'un Yakakent ilçesinde emekli albay Hüseyin Narlı, evinde ölü bulundu.

Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan evinde tek yaşayan emekli albay Hüseyin Narlı'dan (68) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Narlı'nın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA