Moody's, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükseltti.

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Moody's, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak yönetişimdeki iyileşmeler ve özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve ‘giderek daha iyi yerleşen geri dönüş’ gösterildi.

Raporda “Enflasyon ve iç talepte ılımlılaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025’te enflasyonist baskıların azalacağına dair güvenimiz artmakta” ifadesine yer verildi. Enflasyonun Aralık itibariyle yüzde 45’in altına düşeceği öngörülürken 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 38’den yüzde 30’a düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı, bunun da Türk lirasına olan güvenin tesis edilmesine yardımcı olduğu vurgulandı.

Ayrıca sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.

Moody’s Ocak ayında Türkiye’nin B3 olan kredi notunu değiştirmemiş, görünümünü durağandan pozitife yükseltmişti.

Kaynak: AA

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