Samsun’da 265 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Samsun’da sömestir tatiline giren 265 bin öğrenci, karnelerini düzenlenen törenle aldı.

Samsun’da 265 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin son ders zili bugün çaldı. Samsun’da bulunan bin okulda 265 bin öğrenci karnelerini alarak sömestir tatil dönemine girdi. Canik 100. Yıl İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrenciler karnelerini Samsun Valisi Orhan Tavlı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar’ın elinden aldı.

Karne dağıtım töreninde konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Bugün Samsun’da çocuklarımız, evlatlarımız birinci dönem karne sevincini yaşıyorlar. Biz de o karne sevincini hep beraber onlarla paylaşmak istedik. Kendilerine iyi tatiller diliyorum” dedi.

“265 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ KARNELERİNİ ALDI”

İl genelinde 265 binin üzerinde öğrencinin karne sevincini yaşadığını ifade eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Eylül ayında başladığımız 2023-2024 eğitim-öğretim yılında bugün itibarıyla ara dönem tatiline başladık. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 haftalık tatil sürecinin ardından 5 Şubat itibarıyla tekrar okullarımızda eğitim-öğretimlerine başlayacaklar. Bu kapsamda ilimizde yaklaşık 265 binin üzerinde öğrencimiz var. Yine 20 binin üzerinde öğretmenimizle binin üzerinde okulumuzla eğitim-öğretim süreçlerini birlikte yürütüyoruz. Tabii, bu tatil döneminde öğrencilerimize bolca dinlenmelerini, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, akranlarıyla, aileleriyle birlikte zaman geçirmelerini, sosyal medya ve internet noktasında kendilerini sınırlandırılarak daha çok sosyal, kültürel, sportif etkinliklere zaman ayrılmaları tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 5 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

Kaynak: İHA

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