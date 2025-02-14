Şam’da Şaşırtan Görüntü, Kocaeli Tabelalı Otobüsün Sırrı Ortaya Çıktı

Kocaeli'nin özel halk otobüsü, Suriye'nin başkenti Şam'da görüntülendi. Kocaeli yazılı özel halk otobüsüne ait görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Suriyeli bir vatandaşın kaydettiği görüntülere ilişkin konuşan Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un esprili açıklaması dikkat çekti. Kurt "Kocaeli'den Şam'a sefer başlattık, herkesin haberi olsun" dedi.

'BİZİM ARAÇLAR HİZMET EDİYOR'

Olayı önce gülümseyerek açıklayan Kurt, gerçek sebebi ise şöyle anlattı: Yönetmelik gereği hurda araçların satışını yapıyoruz. Suriye'den gelen bir arkadaş, bir senedir eski araçları oraya götürüyordu. Suriye'nin başkentinde Kocaeli'nin araçlarını gördük ve hoşumuza gitti. Rejimin düşmesiyle beraber insanlar normal hayata döndü ve bizim araçlar oradaki insanlara hizmet ediyor.

'50'YE YAKIN ARAÇ ALMIŞLARDI'

Şam'ı ziyaret etmeye ve çalışan araçları görme düşünceleri olduğunu ifade eden Kurt “Muhtemelen krizden dolayı araçları alıp değerlendiriyorlar. Bildiğim kadarıyla buradan 50'ye yakın araç almışlardı. Sefer olarak düzenlemeye başlamışlar. Aracın boyası da aynı duruyor” dedi.

Kaynak: İHA