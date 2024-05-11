Sakarya'da faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü

Sakarya’nın Pamukova içesi D-650 karayolu Şeyhvarmaz Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bir otomobilin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Dolum esnasında araçtan inenler markete girdi. Bu sırada rüzgarın şiddeti ile kopan istasyonun çatısı ise otomobilin üzerine düştü.

Geriye döndüğünde aracın üzerine düşen parçaları gören sürücü şaşkınlık yaşadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve vinç sevk edildi. Otomobilin üzerine devrilen parçalar, vinç yardımı ile kaldırıldı.

Kaynak: İHA