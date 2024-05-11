Sakarya'da faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü

Sakarya’da rüzgarın şiddeti ile kopan akaryakıt istasyonunun çatısı, otomobilin üzerine düştü. O esnada otomobilin içerisinde kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Son Güncelleme:
Sakarya'da faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü

Sakarya’nın Pamukova içesi D-650 karayolu Şeyhvarmaz Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bir otomobilin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Dolum esnasında araçtan inenler markete girdi. Bu sırada rüzgarın şiddeti ile kopan istasyonun çatısı ise otomobilin üzerine düştü.

Sakarya'da faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunun çatısı otomobilin üzerine düştü - Resim : 1

Geriye döndüğünde aracın üzerine düşen parçaları gören sürücü şaşkınlık yaşadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve vinç sevk edildi. Otomobilin üzerine devrilen parçalar, vinç yardımı ile kaldırıldı.

Bakanlık duyurdu: 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli olduBakanlık duyurdu: 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli olduEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Akaryakıt Araba
Son Güncelleme:
Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor
Ekrem İmamoğlu, Ramallah Belediye Başkanıyla görüştü: Filistin halkına yardıma hazır olacağız Ekrem İmamoğlu, Ramallah Belediye Başkanıyla görüştü
Ayşe Ateş: Sinan'ı katlettikleri yetmedi, bu defa beni tehdit etmeye başladılar Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, iddianame hakkında konuştu
Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş... Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu! Aşk da kapılarını çalacak Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu!
Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı! Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı!
Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül