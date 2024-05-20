Sahte genç kız profili açarak 609 bin liralık vurgun yaptılar!

Bursa'da WhatsApp üzerinden sahte genç kız profili açan çete üyelerinin, vatandaşları tuzaklarına düşürmek için kullandıkları mesajlar ortaya çıktı. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y.(61), A.T.(25), Y.A.(36) ve M.U.(40) isimli şahısların sahte genç kız profilleri ile toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti. Polis fiziki ve teknik takip başlattı.

"NUMARANIZI KAYDETMİŞİM, HATIRLAYAMADIM KİMSİNİZ" MESAJINA CEVAP VERİNCE HAYATLARI KARARDI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi.

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.

Şüphelilerin; mağdurları, "Yaşı küçük kız çocuğuna istismar suçundan ceza alacaksın” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı tamamlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KREDİ VE HESAP KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken A.K. Hakkari'de Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA