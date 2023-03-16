Sağlık Bakanlığı'nda 'vekillik' istifası: AKP'den aday adayı oldu

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AKP Bilecik milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Sağlık Bakanlığı'nda 'vekillik' istifası: AKP'den aday adayı oldu

2023 Genel Seçimleri'ne iki aydan az bir süre kala; kamudan istifalar devam ediyor. 

25 ve 26'inci dönem AKP Bilecik Milletvekilliği yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, görevinden 14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AKP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmak için istifa ettiği öğrenildi.

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BAŞVURU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

İHA'nın haberine göre, Eldemir'in önümüzdeki günlerde AKP Bilecik milletvekili aday adaylığı için başvuru yapacağı öğrenildi.

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