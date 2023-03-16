Malatya'da depremzede esnaf: '40 gündür ne yaptığımızı bilmiyoruz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde işyerleri yıkılan Malatyalı esnaf, enkazın altından sağlam kalan malzemelerini çıkarmaya çalışıyor. Esnaf Mehmet Gökçe, "Akpınar’da yıkılmayan yer kalmadı. Kimden ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. 40 gündür ne yaptığımızı bilmiyoruz" dedi.

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Malatya'da depremzede esnaf: '40 gündür ne yaptığımızı bilmiyoruz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde işyeri yıkılan esnaf Mehmet Gökçe, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Barbaros Sokak’ta bulunan Karaçay Apartmanı’nın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında malzemelerini çıkarmaya çalıştı.

Bijuteri toptancısı olan Gökçe, "İşyerimiz 2. depremde yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok. Benim malzemeler paketliydi o yüzden alıyorum. Az çok bir şey de çıkardık. Komşum da burada onun daha bir şeyini çıkaramadık. Çay ocağı ve erkek kuaförü vardı. Ama onlar bir şey çıkaramadı. Şu an için 500 bin TL zararım var. Dükkân kiraydı. Şu an da eşyalarımı koyacak bir yerim yok. Aracıma koyuyorum. Düşünmedim daha nereye koyacağımı” dedi.

"HİÇBİR DESTEK ALMADIK"

Gökçe şunları söyledi:

"Akpınar’da yıkılmayan yer kalmadı. Kimden ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. 40 gündür ne yaptığımızı bilmiyoruz. Kimden ne isteyeceğiz kime ne diyeceğiz bilmiyoruz. Şu an kendi çabalarımızla bir şeyler yapıyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Esnafın durumu zor. Toparlamak için bir 4-5 sene gerekir. Şimdiye kadar hiçbir destek almadım. Hiçbir esnaf arkadaşımız da almadı. Yetkili falan hiç kimse gelmedi yanımıza."

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