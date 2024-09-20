Sağanak Yağış O İli Vurdu! Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Sinop’ta etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden olarak sürücüler ve yayalar için zorlu anlar yaşattı.

Sağanak Yağış O İli Vurdu! Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, şehirde hayatı olumsuz etkileyerek su baskınlarına yol açtı. Su birikintileri, hem sürücüler hem de yayalar için zorlu anlar yaşattı.

Özellikle Kaleyazısı Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları su altında kalırken, rögar kapaklarının taşmasıyla birlikte farklı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Şehir genelinde, yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çeşitli olumsuzluklar yaşandı.

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