Denetimler Başladı! Hepsinin Tek Tek Boyları Ölçüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla 9-19 Eylül 2024 tarihleri arasında ülke genelinde başlatılan eş zamanlı su ürünleri denetimleri kapsamında, Düzce'de de kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Deniz, içsular, balık halleri ve satış noktalarında yapılan denetimlerde toplam 78 işletme kontrol edildi.

Denetimlerde özellikle hamsi avcılığına yönelik kota ve üretim planlaması, balıkların yasal boyut sınırlamalarına uyulup uyulmadığı, nakil belgelerinin doğruluğu gibi önemli hususlar titizlikle incelendi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, ilde yoğun olarak avlanan türlerin korunması adına bu denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, su ürünleri avcılığı yapanları yasaklara uymaları konusunda uyardı.

Uzun, yasaklara riayet edilmesinin hem vatandaşların mağdur olmaması hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA