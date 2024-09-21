Sağanak Yağış Kazayı Beraberinde Getirdi! Yaralılar Var

Zonguldak- Ereğli kara yolunun 34’üncü kilometresinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Bir anda bastıra sağanak sırasında Abdullay Y. yönetimindeki yolcu midibüsü kontrolden çıktı. Yokuş ve viraj olan yolda kayan midibüs devrildi. Kazada, 9 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcular midibüsün tavan havalandırması ve bagaj kısmındaki kapaktan tahliye edildi. Yaralılardan 7’si Ereğli Devlet Hastanesi’ne, 2’si Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Abdullah Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: DHA