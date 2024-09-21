Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Tarlaya Uçtu

Adıyaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarladaki elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Tarlaya Uçtu

Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında H.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kontrolden çıkan otomobil, tarla içerisindeki elektrik direğini parçalayarak durabildi.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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