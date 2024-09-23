Sağanak Yağış Kaza Getirdi: Kontrolden Çıkan Otomobil Kanala Düştü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Değirmenağzı mevkiindeki 2'inci tünel çıkışında, S.Y. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Araçta bulunan sürücü S.Y. ve yolcu N.Y., kaza sonucunda sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan yaralıları başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA