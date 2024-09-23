Bursa'da Kahreden Ölüm: 2 Yaşındaki Çocuk Kanala Düştü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bursa'da Kahreden Ölüm: 2 Yaşındaki Çocuk Kanala Düştü

Hotanlı Mahallesi'nde bölgede tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin çocuğu 2 yaşındaki Faruk Melle, kardeşleriyle oyun oynarken evlerinin önünde bulunan sulama kanalına düştü.

Kardeşlerin durumu annesi İ.M'ye bildirmesi üzerine kanalın olduğu yere gelen anne, kendi imkanlarıyla oğlunu su kanalından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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